Основателя группы На-на посетил нотариус. Бари Алибасов передал ему новое завещание.

Основателя группы "На-на" посетилнотариус. Бари Алибасов передал ему новое завещание.Шоумен, который сейчас находитсяв НИИ имени Склифосовского, пересмотрел некоторые свои прошлые решения. Судя повсему, Бари Алибасов понял, что погорячился, определяясь с наследниками.Сообщается, что музыкальныйпродюсер решил оставить свою недвижимость, в том числе и знаменитые апартаментыв Мерзляковском переулке, своему сыну Бари Алибасову-младшему. "Это девятикомнатнаяквартира общей площадью 220 квадратных метров с дорогим дизайнерским ремонтом,а также еще две квартиры в том же доме площадью порядка 100 квадратных метров каждая",– передает Telegram-канал "Только никому…"Отметим, что предыдущеезавещание Бари Алибасов составил еще в 2013 году. Тогда он посещал офис нотариусавместе со своим адвокатом Сергеем Жориным. Журналисты каким-то образом узнали онамерении звезды и сняли все на видео. Создатель группы "На-на" дажеинтересовался кто именно "слил" информацию прессе.Отметим, что в тот день, семьлет назад, кусок от пирога Алибасова смог отщипнуть и Жорин. Сегодня в личномTwitter-аккаунте защитник написал, что в завещании, которое было тогда составлено,от тоже упоминается. Теперь, судя по всему, решил выкинуть чужихлюдей из списка претендентов на наследство.Как писали "Дни.ру",в ночь на 5 июня был госпитализирован. Продюсер случайно выпилсредство для промывки труб. Он перепутал химикаты с обычным напитком иотравился. Сейчас состояние знаменитости оценивается как тяжелое.