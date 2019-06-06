Основателя группы На-на посетил
нотариус. Бари Алибасов передал ему новое завещание.
Основателя группы "На-на" посетил
нотариус. Бари Алибасов передал ему новое завещание.
Шоумен, который сейчас находится
в НИИ имени Склифосовского, пересмотрел некоторые свои прошлые решения. Судя по
всему, Бари Алибасов понял, что погорячился, определяясь с наследниками.
Сообщается, что музыкальный
продюсер решил оставить свою недвижимость, в том числе и знаменитые апартаменты
в Мерзляковском переулке, своему сыну Бари Алибасову-младшему. "Это девятикомнатная
квартира общей площадью 220 квадратных метров с дорогим дизайнерским ремонтом,
а также еще две квартиры в том же доме площадью порядка 100 квадратных метров каждая",
– передает Telegram-канал "Только никому…"
Отметим, что предыдущее
завещание Бари Алибасов составил еще в 2013 году. Тогда он посещал офис нотариуса
вместе со своим адвокатом Сергеем Жориным. Журналисты каким-то образом узнали о
намерении звезды и сняли все на видео. Создатель группы "На-на" даже
интересовался кто именно "слил" информацию прессе.
Отметим, что в тот день, семь
лет назад, кусок от пирога Алибасова смог отщипнуть и Жорин. Сегодня в личном
Twitter-аккаунте защитник написал, что в завещании, которое было тогда составлено,
от тоже упоминается. Теперь, судя по всему, решил выкинуть чужих
людей из списка претендентов на наследство.
Как писали "Дни.ру",
в ночь на 5 июня был госпитализирован. Продюсер случайно выпил
средство для промывки труб. Он перепутал химикаты с обычным напитком и
отравился. Сейчас состояние знаменитости оценивается как тяжелое.