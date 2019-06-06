В соседнем регионе ей предложили улучшенные условия

В соседнем регионе ей предложили улучшенные условияКовровская пловчиха решила выступать за Калужскую область. Во Владимирской области ей негде тренироваться. А в соседнем регионе ей предоставят улучшенные условия. Решение по уходу из Владимирской области Настя Авдеева приняла сама, сообщили во «Владимирской областной Федерации плавания».Сергей Казаков, президент региональной Федерации , что очень сожалеет о решении спортсменки:«Мы пытались сохранить её для Владимирской области. Были определённые возможности, но, к сожалению, не то, что предложила Калуга... Но самое главное – это 50-метровый бассейн и тренер достаточно известный. У нас нет такого. Есть ещё ряд условий, которые соседний регион предложил, и мы такого предложить не можем», – пояснил Сергей Казаков.Мастер спорта международного класса Анастасия Авдеева тренировалась на базе МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию» в Коврове у заслуженного тренера Сергея Фёдорова.