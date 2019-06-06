В кино Андрей Биланов в основном играет мужественных, надежных, заботливых мужчин. Друзья уверяют: он таков и в жизни. Однако три предыдущих брака распались. О том, почему пока не удается обрести семейное счастье, актер рассуждает в программе Судьба человека.

В "Судьбе человека" актер Андрей Биланов признается, что в детстве был толстым, неуклюжим и драчливым хулиганом.Исключение в школьные годы произошло ненадолго лишь однажды: ради девочки Лены, которая пришла в их класс.Андрей влюбился в нее, стал хорошистом и защищал от мальчишек. Но с папой-летчиком она вскоре уехала в другой город, и Биланов снова стал хулиганить.Тогда его отец принял решение отдать сына в спорт, чтобы он не вырос бандитом. Решение оказалось верным: до 27 лет Биланов занимался самбо и дзюдо, став мастером спорта, чемпионом Москвы и двукратным серебряным призером Европейского чемпионата по дзюдо, а на время службы даже попал в президентский полк.В фильмах Биланов в основном играет мужественных, надежных, заботливых мужчин. Друзья и коллеги актера уверяют: он таков и в жизни. Однако три брака, которые были в жизни Андрея, распались.Несмотря на неудачи на личном фронте, актер не собирается оставаться холостяком, и признает, что сам совершал ошибки в отношениях с женщинами, которых любил и с которыми искренне хотел быть до конца жизни.Кем были жены актера, и почему не получилось сохранить ни один из предыдущих браков? Почему во время службы Биланов рвался в Афганистан, и почему его туда не направили? Действительно ли некоторое время он работал моделью, и какие отношения у него с детьми?Об этом – разговор Бориса Корчевникова с Андреем Билановым в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".