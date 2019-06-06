На грунтовых кортах парижского спортивного комплекса Roland Garros завершились четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции по теннису, второго в сезоне турнира Большого шлема. В полуфинал вышли 17-летняя русская американка Аманда Анисимова и австралийка Эшли Барти.

На грунтовых кортах парижского спортивного комплекса Roland Garros завершились четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции по теннису, второго в сезоне турнира "Большого шлема". В полуфинал вышли 17-летняя русская американка Аманда Анисимова и австралийка Эшли Барти.Для обеих попадание в четверку сильнейших в Париже стало первым в карьере. Анисимова, которая не была "посеяна" на Roland Garros, обыграла прошлогоднюю чемпионку и третью ракетку соревнований румынку Симону Халеп – 6:2, 6:4."Посеянная" восьмой Барти играла с американкой Мэдисон Киз, у которой 14-й номер "посева" и которая в прошлом сезоне играла во Франции в полуфинале. Здесь счет 6:3, 7:5 в пользу теннисистки с Зеленого континента.