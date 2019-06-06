У банка Прайм Финанс из Санкт-Петербурга отозвана лицензия. Этот банк был 366 в рейтинге российских кредитных организаций. По заявлению Центробанка, банк полностью утратил собственные средства. Дыра в банковском бюджете превысила 268 миллионов рублей.

У банка "Прайм Финанс" из Санкт-Петербурга отозвана лицензия. Этот банк был 366 в рейтинге российских кредитных организаций. По заявлению Центробанка, банк полностью утратил собственные средства. Дыра в банковском бюджете превысила 268 миллионов рублей.При этом банк последнее время осуществлял операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, сообщается в релизе Банка России. В "Прайм Финанс" назначена временная администрация. Она будет действовать либо до ликвидации банка, либо до определения санатора банка.При этом вкладчики банка не пострадают: "Прайм Финанс" — участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов, не превышающие 1 миллиона 400 тысяч рублей, будут возвращены вкладчикам полностью.