Продюсер Бари Алибасов встречает свой 72-й день рождения в реанимации токсикологического отделения НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ему передал поздравления и пожелания скорейшего выздоровления продюсер Ласкового мая Андрей Разин.

Продюсер Бари Алибасов встречает свой 72-й день рождения в реанимации токсикологического отделения НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ему передал поздравления и пожелания скорейшего выздоровления продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин.Раннее сын продюсера сообщил РИА Новости, что Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы​​​. Как сообщил пиар-директор Вадим Горжанкин, жена продюсера Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина навестила его в реанимации ночью.В среду он находился в сознании и даже пытался шутить. У продюсера диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Бари Алибасов скончался​​​.В конце мая продюсер вместе с женой рассказали о своей жизни в программе "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым".