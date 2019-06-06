В Москве экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного. Сообщается, что артист находится в тяжелом состоянии.
<a href="https://33live.ru/novosti/06-06-2019-bez-soznaniya-v-moskve-ekstrenno-gospitalizirovali-pankratova-chernogo.html" target="_blank">Без сознания: в Москве экстренно госпитализировали Панкратова-Черного</a> - В Москве экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного. Сообщается, что артист находится в тяжелом состоянии.
[url=https://33live.ru/novosti/06-06-2019-bez-soznaniya-v-moskve-ekstrenno-gospitalizirovali-pankratova-chernogo.html]Без сознания: в Москве экстренно госпитализировали Панкратова-Черного[/url] - В Москве экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного. Сообщается, что артист находится в тяжелом состоянии.