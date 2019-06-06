Телеведущая пожаловалась на плохое самочувствие. Дана Борисова рассказала, что ее поддерживает Андрей Малахов.

Телеведущая пожаловалась на плохоесамочувствие. Дана Борисова рассказала, что ее поддерживает Андрей Малахов.В личном Instagramзнаменитость опубликовала большой пост. Дана Борисова отметила, что еесостояние близко к депрессивному."😻🔥❤️Вы не поверите ,но я снова практически в сухомсрыве 🙈🙈🙈Что то накатило последние 2 недели, жуткая апатия,ни до чего, если честно 😏Отсняласьи домой ,в норку ,и так по кругу😉Похудела на 4 кг, хотя вообще не сидела ни накакой диете ,просто кусок в горло не лезет 🍖🍗 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена.– Прим. ред.)", – написала телеведущая.После Дана отметила, что на съемках у Малаховасидела, уставившись в одну точку, и не слышала порой вопросы, которые ейзадавали. Андрей, по ее словам, сразу заметил, что с ней что-то не так и проявилучастие. Шоумен позвонил звезде, и они поговорил по душам."Сказал, что мне необходимосменить обстановку, СПАСИБО ❤️❤️❤️, не обращайвнимание на наезды семьи Галкиных и Пугачевых 👍Ты Журналист и ведущий номер 1, и это даже необсуждается 👏👏👏", – заявила Дана Борисова.Добавим, что телеведущая упомянула Максима Галкинаи Аллу Пугачеву в связи с недавним скандалом. Журнал, где Андрей Малахов работаетглавным редактором, написал, что чета строит трехэтажный особняк на Кипре.Якобы на возведение дома уже потрачено более двух миллионов евро. Галкин, отреагировална публикацию гневным постом в соцсетях, он опроверг эту информацию. Многие звезды поддержали супруга Примадонны.