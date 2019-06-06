Певица прокомментировала слухи
об изменах мужа. Вера Брежнева высмеяла редакцию Андрея Малахова.
Певица прокомментировала слухи
об изменах мужа. Вера Брежнева высмеяла редакцию Андрея Малахова.
Звезда поделилась с
поклонниками новым музыкальным видео на песню "Я не святая". Публикуя ролик в
личном Instagram Вера Брежнева не упустила возможности пройтись по грязным сплетникам.
Артистка осмеяла журнал, главным редактором которого является Андрей Малахов.
"Пока Константин Меладзе, по
сообщениям журнала СтарХит, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной
блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу. И когда он все
успевает….?! Хотя …. и #ЯнеСвятая (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость.
К обсуждению тут же
подключился юморист Максим Галкин. "Да, а еще твой Костя мне особняк на Кипре
строит в виде часовни!" – отметил шоумен в комментариях. На что Брежнева
поспешила ответить: "Максик!! Мы же
держали это в тайне 🙈🤪😂".
Добавим, что Максим Галкин
так резво участвовал в обсуждении неспроста: комик точит зуб на Андрея Малахова
после того, как издание телеведущего рассказало, мол, юморист и его
супруга Алла Пугачева завершают строительство особняка на Кипре. Пара эту
информацию опровергла.
Теперь недовольна Андреем
Малаховым и . "СтарХит",
опубликовал на своих страницах новость о том, что ей изменяет супруг Константин
Меладзе. Поводом для такого заявления стал провокационный снимок, опубликованный
в Сети. На фото запечатлен мужчина, очень похожий на супруга . Он
отлично проводит время с некой блондинкой, практически утыкаясь носом ей в грудь.