Певица прокомментировала слухи об изменах мужа. Вера Брежнева высмеяла редакцию Андрея Малахова.

Певица прокомментировала слухиоб изменах мужа. Вера Брежнева высмеяла редакцию Андрея Малахова.Звезда поделилась споклонниками новым музыкальным видео на песню "Я не святая". Публикуя ролик вличном Instagram Вера Брежнева не упустила возможности пройтись по грязным сплетникам.Артистка осмеяла журнал, главным редактором которого является Андрей Малахов."Пока Константин Меладзе, посообщениям журнала СтарХит, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышнойблондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу. И когда он всеуспевает….?! Хотя …. и #ЯнеСвятая (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость.К обсуждению тут жеподключился юморист Максим Галкин. "Да, а еще твой Костя мне особняк на Кипрестроит в виде часовни!" – отметил шоумен в комментариях. На что Брежневапоспешила ответить: "Максик!! Мы жедержали это в тайне 🙈🤪😂".Добавим, что Максим Галкинтак резво участвовал в обсуждении неспроста: комик точит зуб на Андрея Малаховапосле того, как издание телеведущего рассказало, мол, юморист и егосупруга Алла Пугачева завершают строительство особняка на Кипре. Пара этуинформацию опровергла.Теперь недовольна АндреемМалаховым и . "СтарХит",опубликовал на своих страницах новость о том, что ей изменяет супруг КонстантинМеладзе. Поводом для такого заявления стал провокационный снимок, опубликованныйв Сети. На фото запечатлен мужчина, очень похожий на супруга . Онотлично проводит время с некой блондинкой, практически утыкаясь носом ей в грудь.