Благие намерения телеведущей и журналистки Ксении Собчак обернулись крахом. Она стремилась помочь блогеру Евгению Баженову, известному как BadComedian, решить разногласия с кинокомпанией Kinodanz, однако тот отказался от ее посредничества.

Благие намерения телеведущей и журналистки Ксении Собчак обернулись крахом. Она стремилась помочь блогеру Евгению Баженову, известному как BadComedian, решить разногласия с кинокомпанией Kinodanz, однако тот отказался от ее посредничества.Собчак, рассказала, что она связалась с представителями Kinodanz и убеждала их отозвать иск. Те согласились при условии, если им будет предоставлена возможность публично высказать свою позицию.Когда телеведущая рассказала об этом BadComedian, тот отказался идти на компромисс. "И тут неожиданный поворот: Евгений Баженов отвечает, мол, ну спасибо за твою поддержку, но мой ответ – нет. Мы типа пытались с ними выйти на связь, у нас это не получилось, у них есть наши контакты, теперь только через юристов", – пересказала диалог Собчак.Знаменитость призналась, что она растерялась и не поняла, в чем дело. По словам Баженова, он уже пытался урегулировать конфликт всеми силами, однако при нынешнем положении дел судебные вопросы лучше не решать лично.Ранее телеведущая Ксения Собчак прокомментировала на своем канале в Twitter судебное разбирательство по делу киноблогера Bad Comedian. Светская львица в шоке от такой несправедливости.Телеведущая заявила, что с ужасом наблюдает за развитием ситуации. Она полностью на стороне видеоблогера Баженова.Звезда попросила Министерство культуры отозвать иск. Она уверяет, что отечественные фильмы смотрят лишь благодаря работе обвиняемого. "Ау, чиновники, да Bad Comedian популяризовал российское кино", – обратилась Собчак к властям.