Владимир Путин сходил с детьми в зоопарк. Президента России и председателя КНР Си Цзиньпина сопровождали победители олимпиад по китайскому языку. Дети сфотографировались в обнимку с российским лидером.

Владимир Путин сходил с детьми в зоопарк. Президента Россиии председателя КНР Си Цзиньпина сопровождали победители олимпиад по китайскомуязыку. Дети сфотографировались в обнимку с российским лидером.Возможность сфотографироваться с привеладетей в восторг. Лидеры России и Китая пообщались с победителями олимпиад покитайскому языку, молодежных Дельфийских игр и детьми сотрудников Посольства КНРв Москве.Школьники делали селфи с российским президентом ипредседателем КНР. А 12-летняя Оля, которая изучает китайский язык, даже смоглаобнять российского лидера."Было очень круто, я видела президента первый раз вжизни, вживую увидела, а не просто по телевизору", – приводит словадевочкиМосковский зоопарк присоединился к программе по сохранению, защите и исследованию панд. Он обратился в посольство Китая с просьбой передать двух животных на временное хранение и исследования еще 2016 году. Подготовка к передаче прошла рекордно быстро – за 3 года. Другим зоопаркам – к примеру, в Финляндии и Нидерландах – понадобилось около 10 лет.и Си Цзиньпин в Московском зоопаркепосмотрели на переданных в аренду российской стороне на 15 лет Жуи иДиндин. Президент России поблагодарил председателя КНР за "жест доверия идружбы".Панда – это символ Китая, он занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".