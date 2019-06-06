Владимир Путин сходил с детьми в зоопарк. Президента России
и председателя КНР Си Цзиньпина сопровождали победители олимпиад по китайскому
языку. Дети сфотографировались в обнимку с российским лидером.
Владимир Путин сходил с детьми в зоопарк. Президента России
и председателя КНР Си Цзиньпина сопровождали победители олимпиад по китайскому
языку. Дети сфотографировались в обнимку с российским лидером.
Возможность сфотографироваться с привела
детей в восторг. Лидеры России и Китая пообщались с победителями олимпиад по
китайскому языку, молодежных Дельфийских игр и детьми сотрудников Посольства КНР
в Москве.
Школьники делали селфи с российским президентом и
председателем КНР. А 12-летняя Оля, которая изучает китайский язык, даже смогла
обнять российского лидера.
"Было очень круто, я видела президента первый раз в
жизни, вживую увидела, а не просто по телевизору", – приводит слова
девочки
Московский зоопарк присоединился к программе по сохранению, защите и исследованию панд. Он обратился в посольство Китая с просьбой передать двух животных на временное хранение и исследования еще 2016 году. Подготовка к передаче прошла рекордно быстро – за 3 года. Другим зоопаркам – к примеру, в Финляндии и Нидерландах – понадобилось около 10 лет.
и Си Цзиньпин в Московском зоопарке
посмотрели на переданных в аренду российской стороне на 15 лет Жуи и
Диндин. Президент России поблагодарил председателя КНР за "жест доверия и
дружбы".
Панда – это символ Китая, он занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".