Никита Федулов заявил о свое уходе с телестройки. Его девушка Аня Брянская не оставила это незамеченным.

Никита Федулов заявил о свое уходе с телестройки. Его девушка Аня Брянская не оставила это незамеченным.В сети появился анонс новой серии проекта "Дом-2". На нем участник Никита Федулов во время обеда, когда большинство участников сидели за одним столом, объявил о том, что покидает шоу.Молодой человек поведал о причинах принятия такого решения. Это связано с тем, что он не чувствует взаимности от Ани. "Я покидаю проект осознанно", – заявил Никита.По его словам, он пришел сюда не для того, чтобы почувствовать проект, а для серьезных отношений. Он признается, что симпатия к Брянской у него еще осталась, но он надеется, что они вскоре утихнут. Кроме того, он поблагодарил за все свою бывшую девушку.Аня поддержала Федулова в его решении. Она призналась, что не может дать ему то, что он ждет. У девушке ответных чувст просто нет.