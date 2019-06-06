Понимая, что подведение президента под отставку не имеет реальной перспективы, демократы начинают готовить почву для судебного преследования Дональда Трампа после того, как он покинет Белый дом.

Понимая, что подведение президента под отставку не имеет реальной перспективы, демократы начинают готовить почву для судебного преследования Дональда Трампа после того, как он покинет Белый дом.Определённая сложность состоит в том, что запасённые против Трампа обвинения имеют срок годности.Чтобы судебные преследования имели перспективы, необходимо не допустить нынешнего президента до нового срока.Обвинения связаны с расследованием спецпрокурора Мюллера и попытками Трампа отстранить его от расследования, прикрыть процесс или хотя бы препятствовать работе следствия.Сейчас президента защищает его пост и статус главы государства. Как пишет издание Politico, адвокаты могут доказать, что действия Трампа были мотивированы не желанием препятствовать правосудию, а попытками укрепить свой авторитет и политический вес в глазах избирателей.Преступления, связанные с препятствованием расследованию, имеют пятилетний срок давности, и потому демократам следует позаботиться о том, чтобы Трамп не остался на второй срок.Вот почему на встрече спикера конгресса США Нэнси Пелоси с председателем судебной палаты Джерри Надлером, лидер демократов уговаривала последнего сосредоточиться на сборе доказательств вины Трампа, но не для того, чтобы инициировать импичмент, а для того, чтобы со временем засадить президента за решётку.“Я не хочу, чтобы его подвергли импичменту, я хочу видеть его в тюрьме”, — заявила Пелоси Надлеру.Демократы с первых дней Трампа на посту начали подготовку к его смещению, если не во время правления, то уж точно во время очередных выборов в конце 2020 года.Но, несмотря на то, что Трамп подвергается нападкам с момента своего избрания, если не считать обвинения во время предвыборной кампании, его рейтинг у избирателей по-прежнему высок.Последний опрос CNN показал, что 54 процента граждан США считают, что Трампу удастся оставить за собой президентское кресло.Давление на президента оказывается по многим направлениям. Очередным критикуемым чиновником в окружении президента стал помощник по национальной безопасности Джон Болтон.Сенатор от Вирджинии Ричард Блэк уверен, что внешнеполитический блок в администрации выходит за пределы своих полномочий, и Болтон тому яркий пример.“Он пытался устроить переворот в Венесуэле, а потом в течение двух дней он пытался создать повод для войны с Ираном. Этому человеку необходимо принимать седативные средства. Джон Болтон — невероятно опасная личность, которая подвергает людей во всём мире, включая американцев, огромному риску”, — считает сенатор.Блэк считает, что Трапу не хватает авторитета, чтобы сдерживать ястреба. Несмотря на то, что Болтон раз за разом отменяет приказы президента, ему удаётся оставаться на своём посту.