06.06.2019

2019-06-06 20:25:25

Девочка трагически утонула в Финском заливе

В Санкт-Петербурге возле парка 300-летия городу в Финском заливе утонула 13-летняя девочка. Она купалась в заводи, недалеко от берега, передает портал со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.



Сообщение о ЧП в ведомство поступило поступило 6 июня в 15:05. Однако к приезду спасателей подросток уже была мертва – водолазы доставили ее телона берег. Как выяснилось, компания из четверых детей находилась на водоеме без присмотра взрослых и девочка залезла в воду.