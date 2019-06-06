В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл подмосковные Химки со счетом 106:85. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис поделился впечатлениями от противостояния с подмосковной командой.

В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл "Химки" со счетом 106:85. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис поделился впечатлениями от противостояния с подмосковной командой."Сегодня команда играла очень хорошо, и мы очень счастливы этому. Безусловно, горькое послевкусие осталось из-за травмы Ивана Ухова – надеюсь, она не окажется серьезной, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – В целом, мы доминировали сегодня от начала и до конца, играли собранно, с большим желанием и высокой эффективностью".Также Итудис выразил слова благодарности болельщикам: "хочу сказать "большое спасибо" болельщикам, которые до отказа заполнили зал. Эти пять тысяч создали потрясающую атмосферу".Напомним, счет в серии до трех побед стал 1:0 в пользу армейцев. Второй матч противостояния состоится в пятницу, 7 июня и пройдет также на паркете московской команды.