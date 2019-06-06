Народный артист России Дмитрий Певцов стал гостем программы Он и Она на канале ТВ Центр. В откровенном интервью он рассказал об отношении к себе самому и о взаимоотношениях в семье. Шоу выйдет на экраны 7 июня в 23:10.
Народный артист России Дмитрий Певцов стал гостем программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр". В откровенном интервью он рассказал об отношении к себе самому и о взаимоотношениях в семье. Шоу выйдет на экраны 7 июня в 23:10.
Актер сделал громкое заявление: он был плохим отцом. У него не было никакого желания общаться с сыном. "И он прекрасно это чувствовал в более взрослом возрасте, даже когда поступил в институт", – поделился Дмитрий.
Со временем у родителя и наследника все-такие появились общие темы. Они даже начали вместе сниматься в кино. Этому поспособствовала жена Певцова-старшего Ольга Дроздова. Она всерьез мужу разводом, если он не наладит отношения с Даниилом.
По словам отца, парень был крайне талантливым и с сильным характером. Один монах, увидев Даниила в на экране сказал, что душа молодого человека созрела для Царствия Божия, как сообщает .
"22 года ему хватило для того, чтобы душа его созрела, то есть на земле ему было нечего делать, здесь, он всё сделал", – считает Певцов.
Звезда признался, что после смерти наследника смысл жизни. Даже его супруга не могла помочь ему придти в себя, поэтому он обратился за помощью к Всевышнему. Вера помогла Дмитрию эту трагедию.
Напомним, Певцов-младший трагически погиб в ночь на 26 августа 2012 года. После веселой вечеринки он со своими друзьями поехал на квартиру к одной из девушек. Там он вышел на балкон, где потерял равновесие. Парень упал с третьего этажа. Он пролежал в коме 9 дней, после чего скончался.