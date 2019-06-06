По рекомендации экспертов, 145 человек покинули свои квартиры

По рекомендации экспертов, 145 человек покинули свои квартирыДом № 1 по улице Кленовой в Муроме, где произошел взрыв газа, решили полностью расселить. По рекомендации экспертов, 145 человек покинули свои квартиры.Большая часть жителей решили остановиться у родственников. Лишь 12 человек согласились пожить в гостинице.Напомним, утром 2 июня в доме . Пострадали 3 человека. Жизни и здоровью 2-х маленьких девочек из квартиры по соседству ничего не угрожает. 25-летний молодой человек, живший в квартире, в которой случился взрыв, находится с ожоговом центре Нижнего Новгорода. У него - 70% ожогов поверхности тела.