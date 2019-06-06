Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон ушел из Пари Сен-Жермен. 41-летний голкипер не стал продлевать контракт с чемпионами Франции.

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон ушел из "Пари Сен-Жермен". 41-летний голкипер не стал продлевать контракт с чемпионами Франции.Договор вратаря с клубом истекает 30 июня. "ПСЖ" был готов предложить Буффону новый контракт, но Джанлуиджи решил не подписывать нового соглашения. Один из сильнейших вратарей современности решил покинуть клуб.Пока неизвестно, продолжит Буффон карьеру в другом клубе, или завершит выступления. Сам Джанлуиджи обещал в скором времени рассказать о своих планах.