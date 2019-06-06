Увеличение стоимости может произойти из-за дефицита качественного предложения домов и роста спроса.

Стоимость загородных недвижимости в Московской области может вырасти до 7% за время летнего сезона, считают аналитики риелторской компании "ИНКОМ-Недвижимость".По данным компании, за первый квартал на подмосковной первичной загородке было совершено 3 724 сделки – это на 11% больше, чем годом ранее. Основанием для положительной динамики послужила востребованность дешевых участков без подряда (УБП), поясняют эксперты.За год доля УБП в общем объеме продаж выросла на 13% до 73%. При этом, количество приобретенных таунхаусов и дуплексов снизилось с 11% до 5%, а квартир в малоэтажных домах (МЖД) – с 24% до 16%. Доля коттеджей почти не изменилась: в первом квартале 2019 года их приобрели 6% покупателей."В успешных проектах цены стабильны, а если учесть дефицит качественных объектов с застройкой, то в таких поселках за время высокого сезона цены даже могут подрасти на 5-7%" – говорит директор департамента загородной недвижимости "ИНКОМ-Недвижимость" Антон Архипов.Увеличение цены может произойти из-за дефицита качественного предложения домов и роста спроса на такие объекты. Наибольшее увеличение цен на дачи будет наблюдаться в Красногорском, Истринском и Мытищинском районах Подмосковья, считают в компании.В последние годы на спрос на загородном рынке все больше влияют экономические факторы – уровень доходов населения, покупательная способность рубля, курсы валют, ипотечные ставки, а сезонность и погода, ранее игравшие важную роль, отходят на второй план. Внести фундаментальные коррективы в показатели продаж теплая погода не в состоянии. Скорее к изменениям может привести сама рыночная конъюнктура: нехватка проектов с застройкой может поднять в них спрос этим летом в диапазоне до 10%, говорит эксперт.Ранее сообщалось, что дачи продаются в три раза дешевле, чем предлагаются. Завышенные цены являются одной из главных проблем загородной вторички: неадекватное ценообразование встречается здесь в 80% случаев.