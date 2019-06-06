Местные жители фиктивно поставили на миграционный учет 15 иностранных граждан.

Участковыми уполномоченными полиции в Кольчугинском и Собинском районах установлены факты нарушения миграционного законодательства местными жителями.Установлено, что в конце марта текущего года 49-летняя жительница Лакинска направила в территориальный отдел по вопросам миграции два уведомления о прибытии граждан ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Уведомления о прибытии девяти иностранцев направили ещё три местные жительницы.В Кольчугино 34-летняя местная жительница в течение нескольких месяцев направила территориальный отдел по вопросам миграции четыре уведомления о прибытии иностранцев, указав место их проживания в своей квартире.Намерения предоставить помещение для проживания у подозреваемых изначально не было.Дознавателями ОМВД России по Кольчугинскому району и ОМВД России по Собинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).