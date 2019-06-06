Федеральное агентство новостей решило провести собственное расследование гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Для этого оно наняло частного детектива Евгения Гвоздева. Сыщик отправился в ЦАР и проследовал маршрутом россиян, опрашивая по дороге всех местных жандармов и сотрудников силовых структур республики.

Федеральное агентство новостей решило провести собственное гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Для этого оно наняло частного детектива Евгения Гвоздева. Сыщик отправился в ЦАР и проследовал маршрутом россиян, опрашивая по дороге всех местных жандармов и сотрудников силовых структур республики.Три российских журналиста – Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко – прибыли в ЦАР в июле 2018 года. Они собирались снять фильм о мифической частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Однако их убили буквально через три дня после прилета.Эту поездку российских журналистов оплатил Центр управления расследованиями. Известно, что за ЦУР стоит уголовник Михаил Ходорковский. Беглый олигарх имеет дурную славу мошенника и вора.Командировка корргруппы была организована из рук вон плохо. Во время пребывания в одной из самых опасных стран черного континента у Расторгуева, Джемаля и Радченко из средств самозащиты не было ничего кроме фальшивых документов представителей миссии ООН.В сотрудничестве с военнослужащими местной полиции Евгению Гвоздеву удалось выяснить, что убийство российских журналистов было тщательно спланировано. ФАН приходит к шокирующему выводу: заказчиками расправы были Ходорковский и французское правительство. Частный детектив опросил всех жандармов на пути следования российской группы, конспектируя их показания и снимая на видео."У Ходорковского были следующие мотивы: дискредитация любой деятельности России за рубежом, в частности в Африке, и месть Российской Федерации", – поясняют журналисты.Детектив выяснил, что 30 июля водитель Бьенвеню встретил журналистов у столичного отеля "Националь", и все четверо выдвинулись в сторону деревни Сибю. По пути они проехали деревни Нгунда и Дамара – в последней были сделаны съемки местных торговцев. В половине седьмого вечера журналисты проехали первый пост в Сибю – их документы проверяла жандарм Ирэн Агнес. Она спокойно пропустила корреспондентов, узнав, что у них есть аккредитация ООН.Как и следовало ожидать, маршрут россиян был очень опасен, так как он пролегал по территории, контролируемой незаконными бандформированиями. При этом, у них была с собой дорогостоящая теле– и видеоаппаратура, а охрана или оружие отсутствовали. Неудивительно, что их безжизненные тела вскоре обнаружили в одном из самых криминальных районов ЦАР.