Продолжается противостояние Международной федерации футбола и клуба английской премьер-лиги Челси. На аристократов наложен трансферный запрет за нарушение правил переходов молодых футболистов. Клуб обратился в арбитраж. Но санкции могут быть ужесточены.

Продолжается противостояние Международной федерации футбола и клуба английской премьер-лиги "Челси". На "аристократов" наложен трансферный запрет за нарушение правил переходов молодых футболистов. Клуб обратился в арбитраж. Но санкции могут быть ужесточены.Руководители "Челси" обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение дисциплинарного комитета ФИФА, напоминает издание "Спорт-экспресс". Но всепланетное ведомство видит в этом попытку отстрочить наказание.Поэтому лондонцам могут назначить штраф в виде запрета на трансферы в течение трех ближайших трансферных "окон" вместо двух, которыми "Челси" был наказан изначально. И клуб, скорее всего, начнет отбывание наказания с нынешнего лета не зависимо от того, каким будет результат его апелляции в CAS.