Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что часть ответственности за экономический рост в России следует переложить на силовиков.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что часть ответственности за экономический рост в России следует переложить на силовиков.Большинство российских предпринимателей называют работу правоохранительных органов и судов главным препятствием для развития бизнеса – об этом говорят результаты опроса, проведенного ФСО по заказу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, рассказал Кудрин в ходе своего выступления на сессии Петербургского экономического форума.Больше 55% процентов предпринимателей не доверяют судебной системе, более трети не считают ее независимой и объективной, и такое отношение к "важнейшему институту" говорит о том, что "верховенство права не достигается", подчеркнул Кудрин.Он отметил, что скептически смотрит на официальные прогнозы роста российской экономики, которая должна вырасти выше среднемировых 3%. Кудрин считает, что в этом году рост экономики будет ниже 1%, а потенциал на ближайшие годы не превысит 2% в год.33Live.RuRu и "Россия 24" ведут прямые трансляции с Петербургского международного экономического форума.