В четверг Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, которые определяют условия получения долгосрочных шенгенских виз на год, три года и пять лет.

В четверг Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, которые определяют условия получения долгосрочных шенгенских виз на год, три года и пять лет, передает РИА Новости.Как говорится в документе, при выполнении заявителем условий въезда, многократные въездные визы с длительным сроком действия выдаются на следующие периоды действия, если срок действия визы не будет превышать срок действия проездного документа: на один год при условии, что заявитель получил и законно использовал три визы в течение предыдущих двух лет.На два года визы будут выдавать "при условии, что заявитель в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал предыдущую многократную визу, действительную в течение одного года".Визы на пять лет можно будет получить "при условии, что заявитель в течение предыдущих трех лет получил и законно использовал предыдущую многократную визу, действительную в течение двух лет".С прошлого года ЕС обсуждал поправки в визовые правила, которые затронут туристов из более чем 100 стран, в апреле изменения были согласованы Европарламентом, остается формальное утверждения Советом ЕС, после чего они будут опубликованы и вступят в силу через полгода.