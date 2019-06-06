Денис Александрович Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, сделал громкое заявление о Леониде Агутине. В сети появилось видео с подробностями произошедшего.

Денис Александрович Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, сделал громкое заявление о Леониде Агутине. В сети появилось видео с подробностями произошедшего.Рэпер вместе сисполнительницей Елизаветой Гырдымовой, более известной как Монеточка, согласился поучаствовать в игре. По правилам каждый из участников должен либо написать непристойный комментарий под фото какой-нибудь знаменитости, либо исполнить мерзкое задание, чтобы заработать балл.В качестве наказания он должен был надеть мокрую собачью шубу и простоять в ней раунд.В этом раунде Джиган отдал предпочтение в пользу комментария. У певца оказалась аллергия на шерсть этого животного.Исполнитель был настроен решительно и не сомневался, что Агутин оценит шутку. "Он вообще нормальный пацан, у него есть Варум, он не обидится", – отметил певец."Ты смотрел Евровидение? Такое плотное собрание геев я видел только в твоем гузлишке", – написал Джиган на странице Леонида.Ведущий решил уточнить у аудитории, что же такое гузлишко. Александр Гудков объяснил все максимально точно: "Попочка".Отметим, Денис стал гостем YouTube-шоу Comment Out канала "Чикен Карри". Исполнитель и Монеточка боролись за главный приз: пять тысяч рублей.