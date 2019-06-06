Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к подрыву стратегической стабильности в мире, создать атмосферу недоверия и дать старт новой гонке вооружений. Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к подрыву стратегической стабильности в мире, создать атмосферу недоверия и дать старт новой гонке вооружений. Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, пишет агентство РИА Новости.Также из документа следует, что Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между участниками ДРСМД через диалог и консультации. В конечном счете Договор должен быть восстановлен.Напомним, Штаты считают, что российская ракета 9М729 нарушает ДРСМД. Поэтому 1 февраля глава США Дональд Трамп объявил о начале выхода страны из договора.Россия, в свою очередь, тоже объявила о приостановке соглашения, так как Штаты не собираются ликвидировать ударные беспилотники и универсальные пусковые установки, которые попадают под действие ДРСМД.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году. Он запрещает разработку, производство и хранение ядерных баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров, а также крылатых ракет наземного базирования.