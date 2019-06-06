Весть о кончине шоумена
переполошила поклонников. Фанаты Бари Алибасова бросились искать официальную
информацию о состоянии знаменитости. Комментарий пресс-секретаря продюсера не
заставил себя долго ждать: основатель группы На-на жив и находится в
больнице.
Весть о кончине шоумена
переполошила поклонников. Фанаты Бари Алибасова бросились искать официальную
информацию о состоянии знаменитости. Комментарий пресс-секретаря продюсера не
заставил себя долго ждать: основатель группы "На-на" жив и находится в
больнице.
Обыватели задались вопросом:
кому выгодно раньше времени "хоронить" шоумена? Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин говорил журналистам, что
весть о кончине распространилась через Telegram-каналы. Вероятно, администрация
паблика хотела, как сейчас модно говорить, словить хайп на беде Бари Алибасова:
получить больше упоминаний в прессе, заработать просмотры и лайки.
Не чураются пользователи Сети
и конспирологических теорий. Поговаривают, что Бари Алибасов здоров как бык,
просто затеял сложную пиар-кампанию. Якобы на носу большой концерт группы "На-на"
в Москве, надо напомнить о себе и подстегнуть продажи билетов.
Пользователи Сети обратили
внимание на то, как часто солисты прославленного коллектива комментируют состояние
Бари Алибасова. Отмечается, что вчера ответ перед прессой держал Владимир
Политов, сегодня же поклонников информирует Владимир Левкин.
Меж тем преданные фанаты любые
предположения о пиаре отметают на корню. Выставлять себя умершим – самое последнее
дело.
Напомним, что 4 июня выпил средство для промывки труб. Звезда перепутала жидкость,
оставленную кем-то на столе в его квартире, с водой и отравилась. Продюсер находится
в реанимации НИИ имени Склифосовского. Ранее также сообщалось, что якобы впал в кому – у него
обострились хронические заболевания. Однако эту информацию быстро опровергли.