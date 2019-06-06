Весть о кончине шоумена переполошила поклонников. Фанаты Бари Алибасова бросились искать официальную информацию о состоянии знаменитости. Комментарий пресс-секретаря продюсера не заставил себя долго ждать: основатель группы На-на жив и находится в больнице.

Весть о кончине шоуменапереполошила поклонников. Фанаты Бари Алибасова бросились искать официальнуюинформацию о состоянии знаменитости. Комментарий пресс-секретаря продюсера незаставил себя долго ждать: основатель группы "На-на" жив и находится вбольнице.Обыватели задались вопросом:кому выгодно раньше времени "хоронить" шоумена? Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин говорил журналистам, чтовесть о кончине распространилась через Telegram-каналы. Вероятно, администрацияпаблика хотела, как сейчас модно говорить, словить хайп на беде Бари Алибасова:получить больше упоминаний в прессе, заработать просмотры и лайки.Не чураются пользователи Сетии конспирологических теорий. Поговаривают, что Бари Алибасов здоров как бык,просто затеял сложную пиар-кампанию. Якобы на носу большой концерт группы "На-на"в Москве, надо напомнить о себе и подстегнуть продажи билетов.Пользователи Сети обратиливнимание на то, как часто солисты прославленного коллектива комментируют состояниеБари Алибасова. Отмечается, что вчера ответ перед прессой держал ВладимирПолитов, сегодня же поклонников информирует Владимир Левкин.Меж тем преданные фанаты любыепредположения о пиаре отметают на корню. Выставлять себя умершим – самое последнеедело.Напомним, что 4 июня выпил средство для промывки труб. Звезда перепутала жидкость,оставленную кем-то на столе в его квартире, с водой и отравилась. Продюсер находитсяв реанимации НИИ имени Склифосовского. Ранее также сообщалось, что якобы впал в кому – у негообострились хронические заболевания. Однако эту информацию быстро опровергли.