Группа Калинов Мост утроит в столице незабываемое рок-шоу в клубе ГлавClub Green Concert. Попасть на концерт 22 июня 2019 года в Москве можно совершенно бесплатно – Дни.ру раздают билеты.

Группа "Калинов Мост" утроит в столице незабываемое рок-шоу в клубе "ГлавClub Green Concert". Попасть на концерт 22 июня 2019 года в Москве можно совершенно бесплатно – "Дни.ру" раздают билеты.Группа "Калинов Мост" устроит концерт этим летом в клубе "ГлавClub Green Concert". Попасть туда совершенно бесплатно вы сможете благодаря билетам, которые раздает "Дни.ру".Вот уже 22 июня вы получите отличную возможность встретиться с одной из легендарных рок-групп отечественной сцены – "Калинов мост". Выступление пройдет в Москве в восемь вечера. Группа обновляет свою дискографию минимум раз в два года, поэтому вы сможете услышать много интересного.Во время шоу прозвучит сезонная программа, в которой прозвучат знакомые хиты и многое другое. Новый альбом под названием "Даурия" также порадует гостей."Этот альбом делался при помощи наших поклонников, которые дарили нам деньги на запись, – всего около 800 тысяч рублей. По мне, вышло очень здорово – и песенный материал, и звук – на мой взгляд, на взгляд музыкантов и людей, которые нам помогали – все говорят: да, это настоящий эпик, настоящий "Калинов Мост" ". – отзывается лидер группы об альбоме.Получить шанс попасть на выступление "Калинов мост" 22 июня очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:подпишитесь на наш аккаунт в Instagram;поставьте лайк под последними тремя постами;отметьте в комментариях под о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.Победителя выберем утром 10 июня с использованием генератора случайных чисел. У счастливчиков будет два дня, чтобы забрать билеты на "Калинов мост" в нашей редакции.