Главы Минэкономразвития и Банка России на Петербургском экономическом форуме поспорили о рисках потребительского кредитования. Министр экономического развития Максим Орешкин предрек экономическую рецессию в 2021 году, которая наступит от закредитованности населения.

Главы Минэкономразвития и Банка России на Петербургском экономическом форуме поспорили о рисках потребительского кредитования. Министр экономического развития Максим Орешкин предрек экономическую рецессию в 2021 году, которая наступит от закредитованности населения.По его мнению, наибольший риск вхождения экономики в рецессию в ближайшие годы связан с проблемами в потребительском кредитовании. 30% годовой рост кредитов абсолютно неустойчив. Этот рост, добавил Орешкин, не соответствует росту номинальных доходов населения, которые растут на 5-6%. Уже через три года, предупреждает министр, если ничего не предпринять, это приведет к кризису."Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни", — начала ответ Орешкину Эльвира Набиуллина.В первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами, заметила Набиуллина. Она добавила, что кредиты идут не на наращивание спроса и повышение уровня жизни россиян. Кредитами они поддерживают привычный уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Думать об этом нужно, подчеркнула председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме."Потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить, — пояснила Эльвира Набиуллина. — Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски "пузыря". Это экономическая проблема: надо, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда не нужно для поддержания уровня жизни идти за кредитами".Телеканал "Россия 24" ведет прямые трансляции из Петербурга с ПМЭФ.