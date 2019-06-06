Ксения Собчак выложила в Instagram новый пост. У подписчиков от такой дерзости глаза на лоб полезли.

Ксения Собчак выложила в Instagram новый пост. У подписчиков от такой дерзости глаза на лоб полезли.Это фото-коллаж, сделанный подписчиками, в честь программы "Инстаграмщицы VS Тяжелый Люкс". Снизу за столом сидит Собчак в компании пяти девушек, а сверху вставлена картина Леонардо да Винчи "Тайна Вечеря".Под фото теледива объявила, что пора начинать конкурс на лучшую фотожабу. "Люблю вас всех! Люблю свою работу! Люблю жизнь, купальники,Chanel, большие и маленькие сиськи, сумки, Instagram – все вместе и по-отдельности!", – добавила звезда.Среди подписчиков светской дивы оказалось много глубоко верующих людей. Они пришли в шок после такой аналогии."Это юмор за пределами допустимого уже!", "Шутить над" Тайной Вечерей" – это кощунственно. Неужели при таком остроумии у вас отсутствует духовная нравственность?!", "Этот пост – перебор!", – негодовали критики."Интересно, а есть для вас что-то неприкосновенное, святое?", – поинтересовался читатель.Но нашлись и те, кому пришлась по душе такая шутка. "Ксения Анатольевна, обожаю ваш юмор! Спасибо!", – поблагодарила поклонница.