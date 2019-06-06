Правоохранительные органы вновь
заинтересовались делом об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича. Среди тех,
кого следователи планируют допросить оказалась балерина Анастасия Волочкова.
Правоохранительные органы вновь
заинтересовались делом об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича. Среди тех,
кого следователи планируют допросить оказалась балерина Анастасия Волочкова.
Бывшая прима Большого театра
не понимает, почему ее персоной так заинтересовались полицейские. По словам
Анастасии Волочковой, с умершим она виделась всего дважды в жизни.
В первый раз звезда ужинала с ним
в "Марриотт". Тогда Шабтай Калманович приехал в компании матери светской львицы
Ксении Собчак – политика Людмилой Нарусовой.
"Людмила Борисовна мне
сказала: "Настя, Ксюша только попала в Москву. Она любит тусоваться. Помоги ей,
пожалуйста. Отдавай ей свои пригласительные на тусовки, если они тебе не
нужны!" – вспоминает Анастасия Волочкова.
В следующий раз балерина
и предприниматель встретились уже наедине. По словам знаменитости, бизнесмен показывал
ей свою коллекцию фарфора. После она так или иначе пересекалась с его бывшей женой Настей
Калманович. Экс-супруга Шабтая организовывала танцовщице
концерты в Израиле. добавила, что показания по делу об убийстве она еще не давала.
"Ксюша могла бы дать больше
информации о Шабтае, чем я. Это друг ее семьи. Если меня вдруг вызовут на
допрос, скажу им тоже самое. Я его почти не знала: откуда я могу знать, кто его
убил, кто мог ему палки вставлять в колеса, кому он помешал. Я вообще не в теме", – перевела стрелки на Ксению Собчак .
Напомним, бизнесмена Шабтая
Калмановича убили 10 лет назад. Его машину, притормозившую на светофоре,
обстреляли неизвестные. Предприниматель получил 15 пуль. При жизни Калманович дружил
со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Об этом сообщает .