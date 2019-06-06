Правоохранительные органы вновь заинтересовались делом об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича. Среди тех, кого следователи планируют допросить оказалась балерина Анастасия Волочкова.

Правоохранительные органы вновьзаинтересовались делом об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича. Среди тех,кого следователи планируют допросить оказалась балерина Анастасия Волочкова.Бывшая прима Большого театране понимает, почему ее персоной так заинтересовались полицейские. По словамАнастасии Волочковой, с умершим она виделась всего дважды в жизни.В первый раз звезда ужинала с нимв "Марриотт". Тогда Шабтай Калманович приехал в компании матери светской львицыКсении Собчак – политика Людмилой Нарусовой."Людмила Борисовна мнесказала: "Настя, Ксюша только попала в Москву. Она любит тусоваться. Помоги ей,пожалуйста. Отдавай ей свои пригласительные на тусовки, если они тебе ненужны!" – вспоминает Анастасия Волочкова.В следующий раз балеринаи предприниматель встретились уже наедине. По словам знаменитости, бизнесмен показывалей свою коллекцию фарфора. После она так или иначе пересекалась с его бывшей женой НастейКалманович. Экс-супруга Шабтая организовывала танцовщицеконцерты в Израиле. добавила, что показания по делу об убийстве она еще не давала."Ксюша могла бы дать большеинформации о Шабтае, чем я. Это друг ее семьи. Если меня вдруг вызовут надопрос, скажу им тоже самое. Я его почти не знала: откуда я могу знать, кто егоубил, кто мог ему палки вставлять в колеса, кому он помешал. Я вообще не в теме", – перевела стрелки на Ксению Собчак .Напомним, бизнесмена ШабтаяКалмановича убили 10 лет назад. Его машину, притормозившую на светофоре,обстреляли неизвестные. Предприниматель получил 15 пуль. При жизни Калманович дружилсо многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Об этом сообщает .