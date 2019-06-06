Ведущий нападающий футбольной сборной Бразилии и французского клуба Пари Сен-Жермен Неймар получил крайне неприятную травму в товарищеском матче с командой Катара (2:0). Игрок покинул стадион на костылях и не может передвигаться самостоятельно.

Ведущий нападающий футбольной сборной Бразилии и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар получил крайне неприятную травму в товарищеском матче с командой Катара (2:0). Игрок покинул стадион на костылях и не может передвигаться самостоятельно.По предварительным сообщениям инсайдеров из медицинского штаба "пентакампеонов", у форварда растяжение связок правого голеностопа, говорится в информации ESPN. Его участие в Кубке Америки, который стартует 14 июня на родине футболиста, под вопросом.Стоит отметить, что за последние полтора сезона это третья серьезная травма "хрустального" форварда. Первую он получил в феврале 2018 года и лечение было не слишком долгим. Но в январе 2019 года он выбыл из строя на несколько месяцев и пропустил важнейшие матчи "ПСЖ" в Лиге чемпионов.