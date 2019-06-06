Ситуация с основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви - шок для российской экономики, отток капитала из России с начала года составил $40 миллиардов. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Ситуация с основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви — шок для российской экономики, отток капитала из России с начала года составил $40 миллиардов. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает телеканал "Россия 24".Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Кудрин заявил, что в России нет стабильных правил, нет справедливости в контроле, справедливости в арбитраже по проблемным спорам.Кудрин подчеркнул, что Калви обладает высокой репутацией. "Почему-то его держат под арестом, в то время как может спокойно идти объективный процесс".Глава Счетной палаты РФ напомнил слова бизнес-омбудсмена Бориса Титова о том, что более 50% российских бизнесменов не доверяют судебной системе, а две трети считают ее не независимой и не объективной.По его словам, ведение бизнеса в России назвали небезопасным 70% опрошенных бизнесменов.