Обгон завершился смертельным ДТП в Иванове, в результате которого погибли три находившихся в салоне легковушки человека и сбитая девушка. Последствия аварии сняли на видео.

Обгон завершился смертельным ДТП в Иванове, в результате которого погибли три находившихся в салоне легковушки человека и сбитая девушка. Последствия аварии сняли на видео.Трагедия произошла днем 6 июня на Минской улице, когда водитель во время завершения обгона не совладал с управлением и вылетел на тротуар, где сбил девушку, а затем на полной скорости врезался в жилой дом. "Лада-Гранта" превратилась в груду металла, находившиеся в салоне мужчина и две женщины скончались на месте.Сбитую девушку пытались спасти очевидцы, но безуспешно — она скончалась до приезда скорой помощи.