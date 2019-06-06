В Башкирии на праздновании Сабантуя лошадь со всадником свернула с выделенного пути, врезалась в группу стоящих зрителей и опрокинула детскую коляску.

В Башкирии на праздновании Сабантуя лошадь со всадником свернула с выделенного пути и врезалась в группу стоящих зрителей.Об инциденте, произошедшем в Бакалинском районе, сообщает ГТРК "Башкортостан". Лошадь сбила с ног нескольких человек, потеряла всадника и опрокинула пустую детскую коляску — мать вовремя среагировала и подхватила ребенка.Бригада медиков, дежурившая на празднике, оказала необходимую помощь на месте. Сбитые зрители отделались синяками, и госпитализация никому не потребовалась.