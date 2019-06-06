Московский департамент конкурентной политики объявил компании, получившие новые контракты на поставку питания в школы и детские сады. Одним из тех, кто накормит московских детей, стало ООО Верона.

Московский департамент конкурентной политики объявил компании, получившие новые контракты на поставку питания в школы и детские сады. Одним из тех, кто накормит московских детей, стало ООО "Верона".Школьное питание в Москве, начиная с двухтысячных годов, претерпело кардинальные изменения: была повышена планка требований к предприятиям общественного питания. Это позволило значительно повысить качество детского рациона и существенно увеличить объем охвата горячим питанием воспитанников столичных образовательных учреждений.Главными критериями для конкурсной комиссии стали не только ценовые предложения, но и подтвержденная квалификация участников тендера. Документация конкурса предусматривала жесткие требования к ассортименту продуктов питания, к качеству продуктов и бутилированной воды.Конкуренция на рынке школьного питания крайне серьезная, выиграть конкурс было, действительно, нелегко, признался владелец компании-победителя Вадим Рапопорт. Компания длительное время присутствует на рынке питания в крупных объемах, имеет сильную материально-техническую базу и команду профессионалов. Единственное отличие от других видов услуг в секторе питания, по мнению Рапопорта, большая ответственность перед детьми и их родителями.Рынок школьного питания стабильный и перспективный, но в Москве – жесткие требования работы на нем. Поэтому в компании будут работать квалифицированные специалисты, которые смогут оперативно отвечать на все возникающие вопросы. Соблюдение существующих стандартов – главный принцип работы предприятия, подчеркивает Вадим Рапопорт. Совместно с СРО "Ассоциация предприятий социального питания" на предприятии будет создана система внутреннего контроля, чтобы максимально четко регулировать весь процесс организации качественного питания.