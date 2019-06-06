Алена Кравец – одна из самых состоятельных светских львиц Москвы. Квартира на Садовом, дом на Рублевке. Казалось бы, о чем еще мечтать?! Но теперь у главной светской львицы столицы есть и зарубежная недвижимость.

Алена Кравец – одна из самых состоятельных светских львиц Москвы. Квартира на Садовом, дом на Рублевке. Казалось бы, о чем еще мечтать?! Но теперь у главной светской львицы столицы есть и зарубежная недвижимость."Я часто летаю в Швейцарию – на спа-процедуры, горные лыжи, да просто поесть вкусного шоколада, – рассказала Алена "Дни.Ру". – Но путь от Москвы неблизкий – 2300 километров до Берна, столицы альпийской страны. Теперь же мне будет проще преодолевать его".Дело в том что в Швейцарии, в этой одной из самых дорогих стран Старого света, у Кравец появилась недвижимость. "Небольшая – всего 100 квадратных метров, – но очень уютная квартира находится на берегу Женевского озера, – рассказала Кравец. – Изумительный вид из окна, большая терраса, панорамные окна – тут все располагает к красивой и безмятежной жизни".Но самое интересно, что эту квартиру Алене подарили! "За мной давно пытается ухаживать один состоятельный мужчина, – призналась Кравец. – Но я все отказываюсь от его подарков. Неделю назад у меня был день рождения и ухажер прислал с курьером роскошный букет, в котором были спрятаны ключи. Оказалось, он купил и оформил на меня эти апартаменты"."Я не стала отказываться от столь щедрого подарка – понимаю, что достойна, – сообщила Алена. – Но это вовсе не значит, что я благосклонно отвечу на ухаживания. Я ведь официально замужем, у меня есть дочь. Да, в семейных отношениях были сложности, но это не повод бросаться в объятия первого встречного, пусть даже и богатого, мужчины. Тем более, я и сама обеспеченная".