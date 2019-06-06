В Подмосковье поймали лжепочтальонов, которые заставляли пенсионеров менять настоящие деньги на билеты так называемого Банка приколов. Аферисты прошлись по нескольким городам Подмосковья, обманули десятки доверчивых людей, собрали миллион рублей и решили залечь на дно. Но не получилось.

В Подмосковье поймали лжепочтальонов, которые заставляли пенсионеров менять настоящие деньги на билеты так называемого "Банка приколов". Аферисты прошлись по нескольким городам Подмосковья, обманули десятки доверчивых людей, собрали миллион рублей и решили залечь на дно. Но не получилось.Оперативная съемка начинается уже после того, как бойцы спецназа попали в квартиру, в которой скрывается один из подозреваемых в мошенничестве. Стараются не шуметь — внутри есть маленькие дети. Тот, кто их интересует, снимает комнату в конце коридора. Этот человек, по данным оперативников, обманул пожилых людей.Подозреваемый притворяется спящим, но полицейские настойчивы. После нескольких попыток им все-таки удается его разбудить.- Поднимайся!Этого человека видели немногие из потерпевших: он выполнял роль водителя и охранника криминальной "актрисы". Дама приходила к старикам, выдавала себя за сотрудника почты и говорила, что в стране вводятся новые деньги.- Представлялась: "Я с почты". И сказала, что деньги меняются. И люди мне давали деньги.Настоящие купюры обменивали на бумажки так называемого "Банка приколов". Выйти на след подозреваемых удалось благодаря показаниям потерпевших. Несколько пенсионеров написали заявления в полицию, когда поняли, что их обманули."В ходе обысков в квартирах правонарушителей обнаружены и изъяты мобильные телефоны, купюры "Банка приколов", сим-карты, ноутбуки, а также база данных граждан. Злоумышленники изобличены в совершении девяти аналогичных эпизодов", — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Выяснилось, что криминальный дуэт успел побывать в Коломне, Серпухове и Протвине, и даже добрался до Владимирской области. Сумма ущерба — миллион рублей. Дожидаться суда подозреваемые будут в СИЗО. На время следствия их взяли под стражу.