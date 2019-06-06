Максим Галкин выложил в своем Instagram новый пост. Шоумен впервые сделал то, о чем раньше не мог и подумать.

Максим Галкин выложил в своем Instagram новый пост. Шоумен впервые сделал то, о чем раньше не мог и подумать.Под фото пародист сделал неожиданное признание. У него появилось новое непредвиденное увлечение. Он начал читать женские романы.Все началось с того, что его подруга попросила написать отзыв о своей книге. "Я принёс её домой, положил на кухне, и пока собирался её прочесть, женская часть обитателей нашего шумного домашнего хозяйства в составе домоправительницы, няни и помощницы по очереди попросили взять почитать", – рассказывает Галкин.Увидев такой ажиотаж к произведению, Максим тоже за нее взяться. Все три женщины отметили, что книжка хорошая, но не для него. Это ужасно любопытства мужа примадонны, и он тут же приступил к чтению.Подписчики в посте пиар чистой воды. "Максим – мастер скрытой рекламы!", "Аж почитать захотелось", "Заинтриговали", – без конца писали поклонницы."Все ваши подписчицы пойдут и купят книгу. Только вопрос теперь в том , а хватит ли их в магазинах", – задумалась фанатка.Отметим, книга называется "Дневник на двоих". Ее автор Надежда Дягилева.