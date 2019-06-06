Андрей Малахов стал жертвой розыгрыша участников программы Comment Out. Здесь состязались рэпер Джиган и певица Монеточка.

Андрей Малахов стал жертвой розыгрыша участников программы CommentOut. Здесь состязались рэпер Джиган и певица Монеточка.Разыгрывать выпало Монеточке. Певицавытащила карточку с именем звезды. А затем и задание – комментарий, который ейпредстояло написать под последним постом шоумена в соцсети.Комментарий, как обычно в этой программе, былпровокационным. "Как ты борешься с медвежьей болезнью? Я уже устала передкаждым концертом менять трусы. Затерла там все бумагой до крови", – должнабыла написать Монеточка Андрею Малахову.За отказ от задания грозило наказание. На карточке, котораядосталась певице, значилось: "Коррекция контура. Увеличить губы пылесосом.1 раз 30 секунд".В студию уже доставили и пылесос – ведущий уверял, что егопредварительно прикипятили. Тем не менее, Монеточка решила, что это небезопасно– лучше уж риск навлечь на себя гнев Андрея Малахова.Певица отметила, что не посещает эти модные тусовки и сшоуменом не встречалась. И решила, что – человек с юмором и шуткупоймет. "Я бесстрашно пишу? Или нужно немного смятения, сомнения?", -спросила Монеточка ведущего. Тот, в свою очередь, на всякий случай пояснил, чтомедвежья болезнь – это "непроизвольная дефекация".Монеточка решила, что это не особо личностное, здесь нетничего такого, что бы задело . Наказания она твердо решилаизбежать – увеличенные губы ей ни к чему. Реакция шоумена на комментарий пока неизвестна.