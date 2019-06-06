Андрей Малахов стал жертвой розыгрыша участников программы Comment
Out. Здесь состязались рэпер Джиган и певица Монеточка.
Андрей Малахов стал жертвой розыгрыша участников программы Comment
Out. Здесь состязались рэпер Джиган и певица Монеточка.
Разыгрывать выпало Монеточке. Певица
вытащила карточку с именем звезды. А затем и задание – комментарий, который ей
предстояло написать под последним постом шоумена в соцсети.
Комментарий, как обычно в этой программе, был
провокационным. "Как ты борешься с медвежьей болезнью? Я уже устала перед
каждым концертом менять трусы. Затерла там все бумагой до крови", – должна
была написать Монеточка Андрею Малахову.
За отказ от задания грозило наказание. На карточке, которая
досталась певице, значилось: "Коррекция контура. Увеличить губы пылесосом.
1 раз 30 секунд".
В студию уже доставили и пылесос – ведущий уверял, что его
предварительно прикипятили. Тем не менее, Монеточка решила, что это небезопасно
– лучше уж риск навлечь на себя гнев Андрея Малахова.
Певица отметила, что не посещает эти модные тусовки и с
шоуменом не встречалась. И решила, что – человек с юмором и шутку
поймет. "Я бесстрашно пишу? Или нужно немного смятения, сомнения?", -
спросила Монеточка ведущего. Тот, в свою очередь, на всякий случай пояснил, что
медвежья болезнь – это "непроизвольная дефекация".
Монеточка решила, что это не особо личностное, здесь нет
ничего такого, что бы задело . Наказания она твердо решила
избежать – увеличенные губы ей ни к чему. Реакция шоумена на комментарий пока неизвестна.