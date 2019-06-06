Елена Малышева огласила приговор женщинам старше 50 лет. По словам телеведущей, неспособные рожать представительницы слабого пола природе не нужны – и она их истребляет

Елена Малышева огласила приговор женщинам старше 50 лет. Пословам телеведущей, неспособные рожать представительницы слабого пола природене нужны – и она их истребляетраскрыла механизм истребления неугодныхприроде женщин после 50-ти. По словам телеведущей, дамы сами роют себе могилу -с помощью ложки и вилки."Способ – с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу —один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха. Между тем, онесть, поэтому сегодня во всех странах мира приняты специальные программы борьбыс лишним весом", – пояснила Малышева.Телеведущая прокомментировала данные Роспотребнадзора -ведомство сообщило о том, что максимальный уровень ожирения наблюдается ужительниц России в возрасте 55-57 лет. Елена Малышева убеждена, что ожирение —это природный механизм, который "уводит лишних людей из жизни". Телеведущаяподчеркнула, что лишний вес повышает риск инфарктов, инсультов и рака.У женщин, по словам , есть два пика ожирения:после родов и во время климакса, когда меняется гормональный статус. Она напомниладанные Всемирной организации здравоохранения – ВОЗ утверждает, что ожирением страдаютбольше половины женщин после 45 лет.пояснила, что в сравнении с мужчинами уженщин меньше мышц, в которых находятся "фабрики по сжиганию жира" -митохондрии. Кроме того, набор лишнего веса в таком возрасте обусловлен недостатком мужского гормона тестостерона,который тоже отлично сжигает жир, приводит пояснения ведущей