Елена Малышева огласила приговор женщинам старше 50 лет. По
словам телеведущей, неспособные рожать представительницы слабого пола природе
не нужны – и она их истребляет
Елена Малышева огласила приговор женщинам старше 50 лет. По
словам телеведущей, неспособные рожать представительницы слабого пола природе
не нужны – и она их истребляет
раскрыла механизм истребления неугодных
природе женщин после 50-ти. По словам телеведущей, дамы сами роют себе могилу -
с помощью ложки и вилки.
"Способ – с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу —
один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха. Между тем, он
есть, поэтому сегодня во всех странах мира приняты специальные программы борьбы
с лишним весом", – пояснила Малышева.
Телеведущая прокомментировала данные Роспотребнадзора -
ведомство сообщило о том, что максимальный уровень ожирения наблюдается у
жительниц России в возрасте 55-57 лет. Елена Малышева убеждена, что ожирение —
это природный механизм, который "уводит лишних людей из жизни". Телеведущая
подчеркнула, что лишний вес повышает риск инфарктов, инсультов и рака.
У женщин, по словам , есть два пика ожирения:
после родов и во время климакса, когда меняется гормональный статус. Она напомнила
данные Всемирной организации здравоохранения – ВОЗ утверждает, что ожирением страдают
больше половины женщин после 45 лет.
пояснила, что в сравнении с мужчинами у
женщин меньше мышц, в которых находятся "фабрики по сжиганию жира" -
митохондрии. Кроме того, набор лишнего веса в таком возрасте обусловлен недостатком мужского гормона тестостерона,
который тоже отлично сжигает жир, приводит пояснения ведущей