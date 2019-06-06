В два миллиона рублей обойдется самая маленькая квартира в столице.

Самая маленькая квартира-студия в Москве стоит два миллиона рублей, к такому выводу пришли аналитики портала "Мир квартир", изучив столичный рынок жилья. За эту сумму будущий владелец недвижимости получит студию в 11 кв м. Квартира расположена на Ферганской улице и требует ремонта.На втором месте – квартира площадью в 12 кв м стоимостью 2,15 млн рублей. Она находится на первом этаже девятиэтажки на улице Бестужевых. Еще одна недорогая студия расположена на Никитинской улице. Далее идут малогабаритки площадью 15 кв м в Митино и 17 кв м в Марьино стоимостью 2,26 и 2,4 млн рублей соответственно.В последнее время подобные микростудии появляются в продаже все чаще, составляя серьезную альтернативу обычным комнатам не только в Москве, но и в Петербурге, говорит генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.Перепланировке, как правило, подвергаются квартиры, расположенные на первых этажах; нередко переводятся в жилой фонд и нежилые помещения первых этажей."Приобретая такое жилье, покупатель может рассчитывать на московскую прописку, однако не факт, что по документам он станет собственником студии – комната с перепланировкой может по-прежнему считается долей в общей квартире", - отмечает эксперт. Именно поэтому при покупке документам нужно уделить самое пристальное внимание. При сделках с такой непереоформленной недвижимостью не получится воспользоваться ипотекой, предупреждает Павел Луценко.Компактные квартиры-студии можно подобрать и в столичных новостройках. По данным "Мир квартир", площадь самой маленькой студии на первичном рынке столицы составила всего 14 кв м. Это квартира без отделки на улице Авиаконструктора Сухого в одном из уже сданных жилых комплексов. Ёе цена - 4,2 млн рублей. Вторая по площади среди новостроек – студия размером 18 кв м за 4,6 млн рублей.По словам эксперта, студии в многоквартирных домах-новостройках обладают статусом обычной квартиры – их можно продавать, менять, дарить и оставлять в наследство. Однако, если студия расположена в комплексе апартаментов, то она имеет статус нежилых помещений, и в ней нельзя прописаться.