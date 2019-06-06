Остается неясной ситуация с возможным трансфером чемпиона мира по футболу в составе сборной Франции Поля Погба из английского Манчестер Юнайтед. Манкунианцы, кажется, готовы продать темнокожего француза, но хотели бы не прогадать с ценой.

Остается неясной ситуация с возможным трансфером чемпиона мира по футболу в составе сборной Франции Поля Погба из английского "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы, кажется, готовы продать темнокожего француза, но хотели бы не прогадать с ценой.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Погба перешел в "Юнайтед" из итальянского "Ювентуса" в 2016 году и тот трансфер обошелся "красным дьяволам" в 89 млн фунтов стерлингов или в 100 млн евро. Нельзя сказать, что француз стал ключевым игроком "МЮ", а в нынешнем сезоне и вовсе был в тени других футболистов. Но он – чемпион мира и на него есть спрос в других клубах.В частности, на Погба претендуют мадридский "Реал" и тот же "Ювентус", который ни с того ни с сего решил вернуть полузащитника в свой стан. Но, как сообщает британская Daily Mail, руководители "Манчестера" не готовы совершить обратную продажу француза.Сообщалось, что "Старая синьора" готова включить в сделку по покупке Погба сразу нескольких игроков как вместе, так и по отдельности. Речь, в частности, идет о Пауло Дибала, Алексе Сандро и Дугласе Косте. Тем не менее, инсайдеры сообщают, что "МЮ" готов отклонить любое предложение итальянского клуба. Причиной может быть то, что англичане уже договорились с "Реалом".