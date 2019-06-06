Туристические круизы по Черному морю планируют продлить до Абхазии. Возможности продления круиза в сухумский порт обсудили с делегацией республики, сообщает ГТРК Кубань со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Туристические круизы по Черному морю планируют продлить до Абхазии. Возможности продления круиза в сухумский порт обсудили с делегацией республики, сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на пресс-службу городской администрации. В настоящий момент маршрут теплохода "Князь Владимир" проходит по Новороссийску, Сочи, Севастополю и Ялте.Представители Абхазского морского пароходства заверили, что инфраструктура порта Сухума способна принять такое судно. Соответствующие инженерные изыскания уже проведены. В ближайшее время строители приступят к работам по укреплению дна.Следует отметить, что морские круизы из Сочи набирают все большую популярность, в том числе интерес к этому виду отдыха проявляют иностранные туристы. В конце июня "Князь Владимир" примет первые организованные туристические группы из Сербии. В настоящий момент заключены соглашения со Вьетнамом и Китаем. По планам, в этом году лайнер примет около девяти тысяч пассажиров.