В Москве стали известны комбинаты, которым доверят питание столичных школьников. Среди них – уже проверенные Московский школьник, Школьник ЮЗ, а также ЗАО Комбинат дошкольного питания. Возглавляющий комбинаты детского питания Павел Панфилов рассказал, как разрабатывается меню для московских дошколят и школьников.

В Москве комбинаты, которым доверят питание столичных школьников. Среди них – уже проверенные "Московский школьник", "Школьник ЮЗ", а также ЗАО "Комбинат дошкольного питания". Возглавляющий комбинаты детского питания Павел Панфилов рассказал, как разрабатывается меню для московских дошколят и школьников.Победа не случайна: на комбинатах питания под руководством Панфилова трепетно относятся ко всем этапам производства. Например, технологи "Московского школьника" и "Школьника ЮЗ" составляют разнообразные варианты меню в соавторстве со специалистами профильных институтов, и СРО. Дело в том, что меню должно строго соответствовать возрастной категории."Представьте, в детском саду ребенку 4 года, а школьнику в 11 классе – 17 лет. Естественно, питание отличается по витаминно-минеральному составу, калорийности, выходу блюд. Не могут же маленький ребенок и большой есть одинаковые блюда", – объяснил Панфилов.При этом в детских дошкольных учреждениях предусматривается пятиразовое питание, а в школах – завтрак и обед. Кроме того, каждый ученик, посещающий группу продленного дня, обеспечивается еще и обязательным полдником.Панфилов также отметил, что оценить качество приготовления еды каждый родитель может самостоятельно. Для этого необходимо получить санитарную книжку и заявить на производство о своем желании. К слову, группа родительского контроля все время работает и на производственно-логистическом комплексе, и непосредственно в школах.