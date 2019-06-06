Жертвами крушения вертолета Bell 505 в Казбегском районе Грузии стали не туристы, а сотрудники отеля. Последствия аварии сняли на видео.

Жертвами крушения вертолета Bell 505 в Казбегском районе Грузии стали не туристы, а сотрудники отеля, сообщает ImediNews. Последствия аварии сняли на видео.ЧП произошло днем 6 июня недалеко от села Степанцминда — винтокрылая машина рухнула с высоты 50-60 метров и развалилась на части. Находившиеся на борту два пилота и сотрудник гостиницы Rooms Hotel Kazbegi, которой и принадлежит вертолет, скончались на месте.Местные жители утверждают, что слышали громкий хлопок незадолго до падения. Следователи не исключают, что летательный аппарат американо-канадского производства, который был выпущен в 2018 году, зацепил винтом за выступ скалы, после чего оказался на земле. Обломки вертолета, как можно судить по кадрам, разлетелись на несколько десятков метров.