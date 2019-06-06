Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, призналась в своих чувствах Михаилу Боярскому. Накануне в сети появилось видео с подробностями.

Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, призналась в своих чувствах Михаилу Боярскому. Накануне в сети появилось видео с подробностями.Певица согласилась на участие в игре. Ее противником стал рэперДенис Александрович Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган. Цель конкурса – заработать как можно больше баллов. В последнем раунде было два вариантра задания: либо позвонить с непристойностями какой-нибудь знаменитости, либо исполнить мерзкое задание.Наказание назвалось "Леонтьев и плод". Монеточка должна была, причмокивая, есть банан в то время, как ее оппонент обматывал бы ее лицо тонким скотчем. Девушку эта идея повергла в шок и она выбрала второй вариант.Ей необходимо было позвонить Михаилу Боярскому и сказать произнести текст в трубку и, главное, не забыть представиться. "Михаил Сергеевич, хотела сказать, что очень вас люблю! вы прекрасно выглядите! Уверена, что ваша шпага до сих пор торчком и прекрасно жалит! Комплимент от души", - процитировала задание певица.Гырдымова с трудом подавила неловкость и смущение. Ведущий напомнил, что у нее всегда есть выбор."Ладно, если выбирать между двух этих зол, я лучше позвоню", – заявила исполнительница.Трубку взяла какая-то неизвестная женщина. Лиза попросила к телефону Боярского, заявив, что она хочет обсудить творческие вопросы. Когда легенда взял трубку, Монеточка выпалила весь текст на одном дыхании. После услышанного Михаил Сергеевич вежливо поблагодарил девушку за комплимент.Отметим, Лиза стала гостем YouTube-шоу Comment Out канала "Чикен Карри". Исполнительница и Джиган боролись за главный приз: пять тысяч рублей.