Взрывной рост активности телефонных банковских мошенников, которые дозвонившись до жертвы, представляются службой безопасности вашего банка, сообщают о подозрительных действиях с вашей картой и шаг за шагом вытягивают ваши персональные данные, а за ними и деньги. Только на мой телефон за последнюю неделю звонили три раза. Последний звонок мы уже ждали.

Взрывной рост активности телефонных банковских мошенников, которые дозвонившись до жертвы, представляются службой безопасности вашего банка, сообщают о подозрительных действиях с вашей картой и шаг за шагом вытягивают ваши персональные данные, а за ними и деньги. Только на мой телефон за последнюю неделю звонили три раза. Последний звонок мы уже ждали.Обычный день перед эфиром. Ведущий больших "Вестей" в 20:00 Эрнест Мацкявичус, как всегда готовился к выпуску. Как вдруг на его мобильный позвонили: "Эрнест Гедревич, здравствуйте! Вам наш сотрудник объяснил, что видна активность по вашим картам мошенническая".Наш коллега, конечно, сразу понял, его собеседники — мошенники."Это был уже третий звонок за неделю и поэтому я был что называется, готов. Очень часто, когда мы делаем репортажи, нам как раз не хватает конкретных историй и конкретных записей переговоров мошенников с их жертвами. И вот повезло", — рассказал Мацкявичюс.Мошенники, позвонившие Эрнесту, похоже, и не догадывались — с ними говорит тот, кто сам не раз рассказывал, как не стать жертвами телефонных аферистов."Скажите контрольную информацию, кодовое слово помните? — Да, у нас есть такое слово — "Экшн".Шутку на том конце телефонной линии не поняли. Звонившие были вежливы, но настойчивы, пытаясь узнать кодовое слово и защитный код карты.Когда Эрнест из жертвы сам превратился в охотника на мошенников, те, понимая, что афера не удалась, все-таки решили сорвать маски: "Я вижу, что ты нормальный мужик, не надо отнимать время, хорошо? — Вы сделали хорошую работу, я сделал свою хорошую работу".Но так ловко обхитрить аферистов, получается далеко не у всех. Александру Скуратовичу, мошенники написали СМС — мол якобы кто-то снимает деньги с его карты. Он перезвонил сам."Нам нужно определить, что вы это действительно вы. Мы вам отправим код, вы его подтверждаете, и мы это заблокируем. Они вошли просто в онлайн-банк по номеру телефона, подключились к Apple Pay в 15.04, а в 15.16 уже пошли оплаты. За две минуты они сняли с меня 270 тысяч тремя платежами", — рассказал потерпевший.Рассчитывать на компенсацию от банка в таком случае — тоже не стоит. Ведь клиент сообщает все данные злоумышленникам добровольно."Вот я вам по себе скажу. Мне как правило из банка не звонят и не спрашивают никакой информации. И не потому что я там работаю в Центральном банке. Я имею ввиду как обывателя. Дело в том, что первое — надо обратить внимание и задать вопрос, с какой целью такой звонок поступает и сразу же его прервать", — пояснил Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя Банка России.Мошенники, как правило знают не много. Зачатую это только фамилия, имя, отчество и дата рождения. Остальное о себе жертва рассказывает сама. Тем более, когда у получателя на экране телефона высвечивался реальный номер банка."При объединении усилий сотовых операторов, полиции и банковской системы, я думаю, что мы бы с этой проблемой могли бы справиться. Но я вас уверяю – эта проблема не внутри банковской системы, она внутри системы предоставления сотовой связи", — рассказал Анатолий Печатников, заместитель президента, председатель правления ВТБ.Все специалисты в один голос утверждают — против любых, даже суперсовременных и технологичных приёмов аферистов, есть одно, но главное средство — просто быть внимательным и менее доверчивым.