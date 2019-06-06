Сломанным носом и разбитым лицом закончилась для столичного фотографа воскресная прогулка с семьей. Сначала Константина Лихницкого и его маленькую дочь чуть не сбил выехавший на тротуар автомобиль, а затем его владелец избил молодого человека за отказ осматривать царапину на машине. Историю своих бедствий пострадавший снял на видео.

Сломанным носом и разбитым лицом закончилась для столичного фотографа воскресная прогулка с семьей. Сначала Константина Лихницкого и его маленькую дочь чуть не сбил выехавший на тротуар автомобиль, а затем его владелец избил молодого человека за отказ осматривать царапину на машине. Историю своих бедствий пострадавший снял на видео.Инцидент произошел около 13 часов 2 июня в районе дома №80 по Хорошевскому шоссе. По словам Лихницкого, водитель BMW X3 на скорости въехал на тротуар с пешеходного перехода и едва не сбил семью — машина остановилась у ног отбежавшего фотографа."Ты куда заехал? Сдавай назад! Ты чуть не угробил меня с ребенком!" — Кирилл, по собственному признанию, не только кричал на виновника, но и махал руками и бил по машине.В ответ он услышал мат и требование освободить проезд к парковке, которая находится за углом. Спустя несколько минут автовладелец вернулся и предложил Лихницкому урегулировать ситуацию с помощью полиции."Давай ГАИ вызовем?! Ты же мне машину поцарапал? Пойдем посмотрим", — настаивал он.Кирилл осматривать BMW отказался, как, впрочем, и дожидаться инспекторов, предложив оставить свой номер для связи. Препирательство было недолгим — нарушитель ПДД сорвался и нанес мощный удар по лицу собеседнику, сломав ему нос. Лихницкий выхватил газовый баллончик, но в итоге пострадал от него сам, поскольку водитель вырвал его у него из рук.Очевидцы вызвали скорую, Кириллу на месте оказали помощь, но больше всего пострадавшего возмутило то обстоятельство, что прибывшие полицейские предложили сторонам пойти на мировую, жали руки его обидчику и отказывались представиться. В итоге водителя так и не отправили на медосвидетельствование, а пострадавший фотограф из опасений за свою семью увез жену и дочь из Москвы.