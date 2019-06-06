Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали грабителя, пытавшегося отнять у проходящей девушки сумку, телефон и цепочку, однако встретившего отчаянное сопротивление. Камера наблюдения сняла преступление на видео.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали грабителя, пытавшегося отнять у проходящей девушки сумку, телефон и цепочку.Инцидент произошел неподалеку от роддома, расположенного на улице Спортивная на безлюдной пешеходной дорожке. Грабитель, увидев идущую девушку, сделал неловкую попытку выхватить из заднего кармана телефон, но напоролся на отчаянное сопротивление своей жертвы.Затем преступник сделал столь же неудачную попытку отнять сумку, после чего ему удалось повалить девушку на землю и, по версии полицейских, сорвать золотой кулон с ее шеи. Девушка сбежала.Полицейские вскоре нашли грабителя — ранее судимого за наркотики 35-летнего жителя Солнечногорска. "Шел, хотел умыться, увидел — женщина идет, у нее в кармане был телефон, обернулся, попытался украсть — не получилось, мы с ней поборолись, и все", — рассказал на допросе задержанный. После "борьбы" с девушкой у него распух нос и появился фингал.Преступника заключили под стражу. За грабеж ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет.